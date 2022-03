Ukrayna ordusu Kiyev vilayətinin Buçansk rayonunda yerləşən Makarov şəhər tipli qəsəbəni azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, hazırda Makarovda Ukrayna bayrağı dalğalanır, düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib.

