Sürücü ilə iki qadının arasında baş vermiş münaqişənin sonu yaxşı nəticələnməyib.

Metbuat.az avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, qəzəbli sürücü maşını sürətləndirməklə qadınlardan birini vurub yerə yıxır, daha sonra geriyə hərəkət edərək digər qadını vurur. Nəticədə qadının paltarı əynindən çıxıb.

Hadisə xarici ölkələrin birində baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.