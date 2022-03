Niderlandın "Ayaks" klubunun qapıçısı Andre Onana avtomobil qəzasına düşüb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hadisə 26 yaşlı kamerunlu qolkiper şəxsi maşını milli komandanın düşərgəsinə gedərkən baş verib.

Avtomobillərə ciddi ziyan dəyməsinə baxmayaraq, qəzada xəsarət alan olmayıb.

