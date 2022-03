Səfirimiz İran parlamentinin erməniəsilli deputatlarına belə cavab verdi

Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə Şuşa məscidində və təmas xəttində verilən Azan sədasının Xankəndində eşidilməsinə İran parlamentinin 2 erməniəsilli deputatının etiraz etməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfir tviter hesabında paylaşım edib.

“Şuşa məscidində və təmas xəttində verilən Azan sədasının Xankəndində eşidilməsindən İran parlamentinin 2 erməniəsilli deputatı narahat olub və bunu psixoloji təzyiq adlandırıblar.

Ümid edirəm, din alimləri Azanın müqəddəsliyini və Xankəndinin kimə aid olduğunu onlara başa salar”, - səfir yazıb.

