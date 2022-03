Moskvanın Lefortovski Rayon Məhkəməsində dələduzluq və məhkəməni təhqir etmək ittihamı ilə cinayət işi üzrə Aleksey Navalnıya hökm oxunub.

Metbuat.az BBc-yə istinadən xəbər verir ki, məhkəmənin qərarı ilə o, cəzasını ciddi rejimli koloniyada çəkməklə 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Bundan başqa, məhkəmə Navalnını 1,2 milyon rubl məbləğində cərimələyib.

