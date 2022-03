Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında” Şuşa Bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə qərar imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərar bu gündən Türkiyədə qüvvəyə minib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə Şuşa Bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə Qanunu bu ilin fevralın 12-də imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.