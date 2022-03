Türkiyənin şimalındakı Amasya vilayətində kənd təsərrüfatı işçilərini daşıyan mikroavtobus qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb.

Qeyd olunur ki, sürücünün idarəetməni itirməsi səbəbi ilə avtomobil yol kənarına yuvarlanıb. Xəsarət alan şəxslər xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

