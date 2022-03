ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri öz iqamətgahında Novruz bayramını qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı Səfirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, mərasimdə səfir Metyu Brayza, onun ailə üzvləri, səfirliyin əməkdaşları iştirak edib.

