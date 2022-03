Ukraynada hündürmərtəbəli binaya mərmi düşdü - İki uşaq öldü

Ukraynanın Luqansk vilayətinin Rubijne şəhərində rus ordusunun mərmisi hündürmərtəbəli binaya düşüb.

Metbuat.az "Unian"a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində üç nəfər, o cümlədən iki uşaq həlak olub. Bu barədə Luqansk vilayət hərbi-mülki administrasiyasının sədri Sergey Qayday məlumat verib.

"Faciə axşam saatlarında Rusiya ordusunun atəşi intensivləşdirdiyi vaxt baş verib. Təxminən saat 20:00 radələrində düşmən Rubejnoyedə hündürmərtəbəli binaya düşüb. Beşinci mərtəbədə mərmi partlayıb. Xilasedicilər ikisi uşaq olmaqla üç nəfərin öldüyünü aşkar ediblər”, - Qayday bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.