İmişli Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 3 müavinin yeri boş qalıb.

Metbuat.az Bakıvaxtına istinadən xəbər verir ki, başçının birinci müavini Səfa Ağayev 3 ay əvvəl vəzifəsindən ayrılıb.

Qeyd edək ki, sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavin Hüseyn İbrahimov 1 ay əvvəl, Təhsil, səhiyyə və mədəniyyət üzrə müavin Təranə Cabbarova isə 3 gün əvvəl vəzifəsindən ayrılıb.

