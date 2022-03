Rusiya həbrçiləri Çerniqovla Kiyevi birləşdirən körpünü partladıblar.

Bu barədə Metbuat.az Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, martın 23-nə keçən gecə ruslar şəhəri Kiyevlə birləşdirən Desna üzərindən keçən avtomobil körpüsünə aviabombalar atıblar.

Sosial şəbəkədə dağılmış körpünün videosu yayılıb. Zərbə nəticəsində körpünün aşırımlarından birinin uçduğu görünür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.