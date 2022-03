Bakının Xətai rayonunda bıçaqlanma baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, hadisə General Şıxlınski küçəsində yerləşən iaşə obyektlərinin birində qeydə alınıb.

Kafe sahibi 1979-cu il təvəllüdlü Məmmədov Ramin Müsfər oğlu hesabı ödəmədiyi üçün müştəri ilə mübahisə edib. Tərəflər arasında mübahisə bundan sonra davaya keçib. Bu zaman kafe sahibi R.Məmmədov bıçaqlanıb. O, ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.