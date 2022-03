Rus ordusu dinc əhaliyə atəş açmır, əksinə kömək edir - Peskov

"Rusiya hərbçiləri dinc əhaliyə atəş açmır, onlara zərbə endirmir, əksinə onlara kömək edir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri jurnalistlərə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Ukrayna Baş Prokurorluğunun cinayətlərlə bağlı bəyanatlarını şərh edərkən bildirib.

Peskov onu da vurğulayıb ki, Rusiya Ukraynada rus hərbçilərinin qadını zorlaması ilə bağlı məlumatlara inanmır.

"Bu, yalandır.Təəssüf ki, getdikcə daha çox şahid şəhərlərdən çıxıb deyir ki, onları canlı qalxan kimi saxlayırlar. Onlar humanitar dəhlizlərin açılması ilə bağlı məlumat almalarına mane olaraq informasiya blokadasında saxlandıqlarını deyirlər.Rusiya tərəfi bu hekayələrə inanmır" deyə Peskov fikrini yekunlaşdırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.