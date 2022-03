Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu yoxa çıxıb? - Martın 11-dən bəri...

“Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu ictimai məkandan qəfildən yoxa çıxıb. O, sonuncu dəfə martın 11-də ictimaiyyət qarşısına çıxıb. Jurnalistlər onu 12 gündür görmürlər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Mediazona” və “ Agency ” nəşrlərinin rusiyalı araşdırmaçı jurnalistləri məlumat yayıb . Qeyd olunur ki, adətən Şoyqu mediada çox fəal olsa da sonuncu dəfə o martın 11-də xüsusi hərbi əməliyyatda iştirak edən hərbçilərə dövlət mükafatlarının verilməsi mərasimində iştirak edib. Martın 18-də Kremlin saytında Putinin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə “Ukraynada xüsusi əməliyyatın gedişatını” müzakirə etdiyi əsnada Şoyqunun adı çəkilib. Məlumata görə, Şoyqu görüşdə iştirak edib, lakin görüşdən video və fotolar dərc edilməyib.

Həmin gün Birinci Kanal Şoyqunun mükafatları təqdim etməsi ilə bağlı süjet yayımladı. Hekayədə hadisənin "bu gün" baş verdiyi deyilirdi, lakin kanal martın 11-dən köhnə bir video nümayiş etdirib. Agentlik rəsmiləri bildirir ki, təkcə Şoyqu yoxa çıxmayıb. Martın 11-dən sonra Rusiya Baş Qərargahının rəhbəri Valeri Gerasimovun iştirakı ilə də heç bir tədbir keçirilməyib.

