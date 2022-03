“Rusiya itkilərini nə vaxt açıqlayacaq?” sualına Dimitri Peskovdan CAVAB

“Rusiya Müdafiə Nazirliyi lazım bildiyi zaman Ukraynada keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı Rusiya Silahlı Qüvvələrində itkilər barədə yeni məlumat verəcək”.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

Peskov onu da xatırladıb ki, Müdafiə Nazirliyi bu barədə bir dəfə məlumat verib:

“Həqiqətən də, məlumatı Müdafiə Nazirliyi bir dəfə verib. Bizim hərbçilər uyğun gördükləri zaman əlavə məlumat verəcəklər” deyə Peskov qeyd edib.

