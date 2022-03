Almaniya kansleri Olaf Şolts Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az “Röyters”ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almaniya hökumətinin sözçüsü Steffen Hebestreit keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

“Şolts Ukraynada bioloji və kimyəvi silahlardan istifadə etməmək barədə Putinə xəbərdarlıq edib”,- o bildirib.

