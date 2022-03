"Show" telekanalında yayımlanan "Üç kuruş" serialına yeni sima daxil olacaq.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində aktyor Necip Memili rol alacaq. Onun hansı obrazı canlandıracağı hələlik bəlli deyil.

Qeyd edək ki, serialın baş rollarını azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadə, Uraz Kayqılaroğlu və Ekin Koç canlandırır. Ekran işinə yeni daxil olan simalardan bir də aktrisa Sezin Akbaşoğullarıdır.

Necip son olaraq "Çukur" serialında Cumali Koçovalı obrazına həyat verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.