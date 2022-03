NATO-nun Baş katibi: "Ukraynaya hərbi təchizat baxımdan kömək edirik”

“İndi Ukrayna böyük cürət nümayiş etdirir. Biz də NATO olaraq Ukraynaya hərbi təchizat baxımdan kömək edirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq deyib.

"Qaçqınlara da ev sahibliyi edirik. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bu işğalı ancaq iztiraba, ölümə səbəb olur. Ona görə də Ukraynanı dəstəkləməyə davam edirik. Eyni zamanda müharibənin miqyasının genişlənməməsinə görə məsuliyyət daşıyırıq. Biz Gürcüstan kimi müttəfiqlərimizi də dəstəkləməkdəyik”,- o bildirib.

