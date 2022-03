Naməlum şəxs Kremlin divarına “Molotov kokteyli” atıb.

Metbuat.az-ın oxu.az-a istinadla məlumatına görə, Bu barədə Ukrayna KİV-i xəbər verib.

Hadisə yerindən çəkilmiş videoda Kremlin divarının bir hissəsinin necə yandığı görünür. Hadisənin təfərrüatları açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.