Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanla normallaşma prosesini müzakirə edib

Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Ermənistanla normallaşma prosesi çərçivəsində Qafqazda baş verən proseslər müzakirə edilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, iclasa Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sədrlik edib.

Qeyd olunub ki, Türkiyənin Şərqi Aralıq dənizində sərhəd təhlükəsizliyini və hüquqlarını qorumaq əzmi, Qara dənizin şimalında baş verən proseslərdə balanslı mövqeyi, Balkanlarda və Qafqazda sabitliyin təmin edilməsi və qorunmasında israrlılığı ilə qlobal və regional sülhə nə qədər təsir etdiyini bir daha nümayiş etdirildi.

