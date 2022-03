"Hücumları dayandır, ordunu geri çək" - Türkiyədən Rusiyaya ÇAĞIRIŞ

Ukraynadaki müharibə qalibi olmayan bir müharibədir, başlamamalı idi və dərhal bitməlidir.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Türkiyənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Feridun Sinirlioğlu təşkilatın Ukraynaya həsr olunmuş iclasında çıxışı zamanı deyib.

O, Rusiyanın bu müharibə ilə beynəlxalq hüququ açıq şəkildə pozduğunu qeyd edərək, yaranan vəziyyətin qəbuledilməz olduğunu vurğulayıb.

"Lakin bu diplomatik təşəbbüslər bir tək ölkənin (Türkiyənin – red.) imkanları xaricindədir. BMT sülh quruculuğundan kənarda qala və diqqətini yalnız humanitar yardıma kökləyə bilməz. Beynəlxalq ictimaiyyətin gələcək nəsilləri müharibə bəlasından xilas etmək öhdəliyi var", - o deyib.

Səfir Sinirlioğlu Rusiyanı hücumları dayandırmağa, bütün qüvvələrini Ukraynadan dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarmağa çağırıb.

