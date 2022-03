Rusiyaya NÖVBƏTİ ZƏRBƏ - Bütün əlaqələri kəsilir

ABŞ Rusiyanın beynəlxalq qurumlardan, xüsusən də G20-dən mümkün xaric edilməsi imkanlarını araşdırır və bunu müttəfiqləri, tərəfdaşları ilə müzakirə edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Ceyk Sallivan deyib.

Sallivanın sözlərinə görə, Rusiya artıq həmişə olduğu kimi beynəlxalq institutlarda və beynəlxalq birlikdə iştirak edə bilməz.

“Konkret qurumlar və konkret həll yolları ilə bağlı biz müttəfiqlərimizlə məsləhətləşmək, hər hansı əlavə bəyanatlar verməzdən əvvəl həmin qurumlardakı tərəfdaşlarımızla məsləhətləşmək istərdik”, - Cozef Baydenin müşaviri bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.