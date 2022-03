Rusiya ordusu Kiyev ətrafında sarsıdıcı zərbə aldı: Geri çəkildilər

“Ötən sutka ərzində Ukrayna ordusu düşmən qüvvələrini Kiyevdən uzaqlaşdırmağa nail olub”.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə jurnalistlərə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli rəsmisi məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Rusiya hərbçiləri Kiyevdən 25-35 km şərqdə geri çəkilib.“Rusiya qüvvələri Kiyevin mərkəzindən şərqdə təqribən 55 km məsafədədir ki, bu da dünənki məsafə ilə müqayisədə 25-35 km çoxdur”, - deyə rəsmi bildirib.

Onun sözlərinə görə, Kiyevin mərkəzinin şimal-qərbində Rusiya qüvvələri səngər qazaraq müdafiə mövqeləri qurur. İndi Rusiya hərbçiləri Kiyevin mərkəzindən 15-20 kilometrdədir.

“Biz onların Kiyev ətrafında qazıntılar apardıqlarını və (Ukraynanın-red) şərq hissəsində daha çox hücum etməyə çalışdıqlarını görürük”, - o deyib.

