Əməkdar artist Mətanət İsgəndərlinin efirdə başına iş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Space TV-də “Gəl, danış ” proqramında qonaq olan müğənni veriliş zamanı iki dəfə yıxılıb.

O aparıcının köməyi ilə ayağa qalxıb. Lakin təkrar yıxılıb. Bu anlar sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.

