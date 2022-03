Boris Conson: "Putin artıq Ukraynada uğursuzluğa düçar olur"

“Mən müttəfiqlərimizi və tərəfdaşlarımızı Ukraynaya hərbi və iqtisadi dəstəyi artırmağa çağırıram”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson tviter səhifəsində yazıb.

“Rusiya Ukraynanın şəhər və qəsəbələrini toz-torpağa çevirərkən biz dayana bilmərik və dayanmayacağıq. Putin artıq Ukraynada uğursuzluğa düçar olur. Ukrayna xalqı çox cəsarətli davranır. Britaniya müttəfiqləri ilə birlikdə Ukraynanı dəstəkləməyə, tiranlığa son qoymağa davam edir. Biz birlikdə qalib gələcəyik”, - hökumət başçısı bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.