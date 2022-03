“Rusiya qoşunları Ukraynada demək olar, minlərlə itki verib”.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Britaniya kəşfiyyatı məlumat yayıb.

“Bu itkiləri kompensasiya etmək üçün Moskva, çox güman, ehtiyatda olan hərbçiləri və çağırışçıları da müharibəyə cəlb edəcək”, - qurumdan bildirilib.

