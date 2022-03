Çox sayda çeçen Ukrayna ordusuna qoşuldu: "Kadırovun birlikləri"nə qarşı cəbhə aldılar

Ukraynada Şeyx Mənsurun rəhbərlik etdiyi çeçenlərdən ibarət qrup “Kadırovun birlikləri”nə qarşı mübarizəyə qoşulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Ukrayna mənbələrində məlumat yayılıb. Bildirilir ki, Şeyx Mənsurun rəhbərlik etdiyi qrup Kiyevdən 20 kilometr məsafədə yerləşən İrpin şəhərində Çeçenistandan gələn döyüşçülərə qarşı cəbhə alıb.

Qeyd edək ki, Ukrayna ordusu sıralarına qoşulan çeçenlərdən ibarət bir neçə qrup ruslara qarşı döyüşür. Onlar Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırova qarşı mövqeyi ilə seçilir.

