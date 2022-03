Burak Yılmaz Türkiyə yığması ilə vidalaşıb: "Uduzmağımıza səbəb penaltini vura bilməməyimdədir"

Fransanın "Lill" klubunun futbolçusu Burak Yılmaz Türkiyə milli komandası ilə vidalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu bu barədə Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə uduzduqları dünya çempionatının pley-off mərhələsinin yarımfinal oyunundan sonra mətbuat konfransında açıqlama verib.

37 yaşlı hücumçu bu görüşü yığmadakı son görüş kimi dəyərləndirib: "Bu gün son oyunum idi. Millidə karyerama son qoyuram. Belə bir oyundan sonra ayrılmaq istəməzdim, amma doğru olduğunu düşünürəm", - deyə vurğulayıb.

O, 85-ci dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirə bilmədiyi üçün üzrxahlıq edib: "Hər gecə beynimdə bu penaltini vuraraq, yatacağam. Bu zərbəni dəqiq yerinə yetirsəydim, hesab bərabərləşəcəkdi. Uduzmağımız 3 və ya 4 müdafiəçi ilə oynamağımızda yox, penaltini vura bilməməyimdədir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.