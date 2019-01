Fransa Kubokunda qalib müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, final matçında "Oser" PSJ ilə üz-üzə gəlib. Liqa 1 və Liqa kubokunda olduğu kimi, bu səfər də zəfər Paris təmsilçisinin olub. Edinson Kavaninin qolu görüşdə yeganə olub və PSJ Fransa Kubokunun qalibi olub.

"Oser" - PSJ - 0:1

Qol: Kavani, 64

Qarşılaşmanın icmalını təqdim edirik.

