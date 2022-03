ŞOK İDDİA: Şoyqunun görüntüləri montaj imiş - VİDEO

Ötən gün Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının iclası zamanı müdafiə naziri Sergey Şoyqunun çıxışı montaj olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Moskva Tayms” portalı məlumat yayıb. İddialara görə, Şoyqunun çıxışı əslində martın 11-ə aiddir. Görüntülər ötən gün iclas zamanı təkrar nümayiş olunub. Hər iki görüntünü müqayisə edən eskpertlərin iddiasına görə, fonun və geyimin eyni olması hətta qırmızı qalstukun eyni istiqamətdə hərəkət etməsi görüntülərin yeni olmadığını deməyə əsas verir.

Qeyd edək ki, Sergey Şoyqunun martın 11-dən bəri ictimaiyyət qarşısında görünməməsi müxtəlif müzakirələrə yol açmışdı. Kreml onun səhhətində problemlərin olduğunu açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.