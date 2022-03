“Araz-Naxçıvan”nın qapıçısı Rövşən Hüseynli karyerasını Rusiyada davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, millimizin üzvü bu barədə öz feysbuk səhifəsində yazıb. O, “Torpedo” ilə anlaşdığını bildirib.



31 yaşlı qolkiper 2014-cü ildən çıxış etdiyi "Araz-Naxçıvan"a təşəkkür edib.



Qeyd edək ki, "Torpedo" hazırda Rusiya çempionatında liderdir.

