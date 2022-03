Rusiya Liberal-Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovskinin vəfat etdiyi barədə məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Dumasındakı mənbə RBC-yə açıqlama verib. İddialara görə, 76 yaşlı partiya sədri xəstəxanada keçinib. Dövlət Dumasının sədri Vyaçeslav Volodin isə iddiaları təkzib edib.

Qeyd edək ki, Jirinovski fevral ayında koronavirusa yoluxandan sonra Moskvadakı Mərkəzi Kliniki Xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. O, koma vəziyyətində idi.

