Ukraynanın Baş Qərargahı Rusiya ordusunun ümumi itkilərini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müharibə başalayandan bəri Rusiya ordusu 16100 itki verib.

Həmçinin, Rusiyanın 561 tankı, 1625 zirehli döyüş maşını, 291 ədəd artilleriya sistemi, 90 ədəd havadan müdafiə sistemi, 49 ədəd zenit kompleksi, 115 ədəd hərbi təyyarəsi, 125 ədəd helikopteri və digər hərbi vasitələri məhv edilib.

Xarici KİV-lərin məlumatına görə, Rusiya ordusu Ukraynada son günlər ciddi uğurlar əldə etməyib.

