“Qırğızıstan ölkə sərhədlərinin təhlükəsizliyini artırmaq üçün sərhəd qüvvələrini müasir vasitələrlə təmin edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident Sadır Japarov belə açıqlama verib. O deyib:

“Hər ölkənin təhlükəsizliyinin və sabitliyinin qorunması sərhəddən başlayır. Sərhəd qüvvələrini müasir texnoloji vasitələrlə təmin edirik. Yeni sərhəd zastavaları inşa edirik. PUA-lardan sonra yeni hərbi vasitələr aldıq”.

