Rusiya ordusu Çerniqov şəhərini mühasirəyə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şəhər meri Viaçeslav Kaus açıqlama verib. O bildirib ki, hazırda şəhər təyyarələr və quru qüvvələri tərəfindən atəş altındadır. Məlumata görə, şəhərə gedən strateji yollar rus qüvvələrin nəzarətindədir.

