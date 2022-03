Rusiya ordusu 2014-cü ildə ilhaq etdiyi Krımla Donetsk bölgəsi arasında dəhlizi ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, bununla da iki bölgə quru yolu ilə birləşib və qoşunlar arasında əlaqə təmin olunub:

“Rusiya müvvəqqəti olaraq işğal etdiyi Krım ilə Donetsk bölgəsini quru yolu ilə birləşdirməyi qismən bacarıb”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.