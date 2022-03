Türkiyənin "Beşiktaş" komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

Metbuat.az klubunrəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda fransalı Valeryen İsmaelə tapşırılıb.

47 yaşlı mütəxəssislə 1+1 illik müqavilə imzalanıb. O, bu postda Öndər Karavelini əvəzləyib. Karaveli komandanın məşqçilər korpusunda yer alacaq.

