Rusiyanın Ukraynaya endirdirdiyi raketlərin 60 faizi hədəfi vura bilmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ kəşfiyyatının hazırladığı hesabatda deyilir. İddialara görə, raketlərdən bəziləri ümumiyyətlə hədəfə yönəlmir, bəziləri isə hədəfə çatsa da partlamır.

ABŞ kəşfiyyatı hesab edir ki, müharibə başlayandan Rusiya Ukraynaya azı 1100 raket atıb. Rusiya tərəfi iddialara münasibət bildirməyib.

