Rusiya ordusu Kiyev, Xarkov, Çerniqov, Sumı və Nikolayev şəhərlərini mühasirəyə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Xerson tamamilə, Zaporojya şəhərinin isə bir hissəsi ələ keçirilib. Açıqlamada bildirilir ki, bununla da Ukraynadakı hərbi əməliyyatların birinci mərhələsi başa çatıb.

Qeyd edilib ki, Ukrayna ordusu 14 mindən çox itki verib. Rusiya ordusunun itkiləri isə 1351 nəfərdir.

