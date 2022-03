Çinin qərbindəki Çinxay əyalətində 6 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çin Seysmoloji İdarəsi məlumat yayıb. Yeraltı təkanların episentri Delinxa Haysi-Monqol-Tibet Muxtar Bölgəsi ərazisində təxminən 10 km dərinlikdə yerləşib.

Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.