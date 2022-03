ABŞ Ukraynaya 800 milyon dollarlıq hərbi yardım paketinin ilk partiyasını çatdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ müdafiə rəsmisi deyib. Rəsmi əlavə edib ki, yaxın üç gün ərzində üç əlavə reys gözlənilir.

Təyyarələrin Ukrayna ilə qonşu olan ölkələrə enməsi, oradan silah və sursatların yük maşınları ilə müharibə zonalarına çatdırılması gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.