Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

Metbuat..az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin məlumatında deyilir.

Ermənistan və Rusiya liderləri Qarabağdakı vəziyyətin nizamlanması üçün səy göstərməyə razılaşıblar.

