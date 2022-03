Rusiya yalnız özünə güvənməlidir - Medvedev

"Qərbin tətbiq etdiyi sanksiyalar dövründə Rusiya heç kimə arxalana bilməz".

Metbuat.az Ria Novostiyə istinadən xəbər verir ki, bu açıqlamanı Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev edib.

“Ümid edirəm ki, Rusiya höküməti sənayenin digər - təyyarə, avtomobil, mikroelektronika və İT texnologiyaları sahələrinin inkişafına təkan vermək üçün adekvat həll yolları tapa biləcəklər. İndi qərar vermək çətin olsa da biz öz problemlərimizi həll etməyə məcburuq. Çünki problemlərin həllində heç kimə ümidimiz yoxdur".

Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskovun sözlərinə görə, Qərbin sanksiyaları çox ciddi olsa da, Rusiya əvvəlcədən hazırlaşmağa başlamışdı. O əlavə edib ki, Rusiya Federasiyasının maraqlarına cavab verən adekvat hərəkətlər etmək üçün məsələ ilə əlaqəli şöbələrin təhlili və əlaqələndirilməsi tələb olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.