Putinin "B Planı": Kiyevi yox, şərqini tutmaq istəyir

"Rusiya hücum əməliyyatının uğursuzluğuna görə Kiyevə hücum etməkdənsə, Ukraynanın şərqini ələ keçirməyə diqqət yetirəcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Pentaqonun yüksək rütbəli rəsmisinə istinadən yazıb.

Məqalədə qeyd olunur ki, Rusiya Federasiyası “xüsusi əməliyyatın” birinci mərhələsinin demək olar ki, başa çatdığını və əsas diqqətin Donbasın tam “azad edilməsinə” yönəldəcəyini bildirib. Elə ABŞ tərəfi də təsdiq edir ki, Rusiya silahlı qüvvələri Donbas bölgəsində daha aqressivləşiblər.

"Onlar, əlbəttə ki, bunu özlərinə prioritet hesab etdilər", - deyə adının çəkilməsini istəməyən mənbə əlavə edib.

Son məlumatlara görə, rus qoşunları Kiyev yaxınlığında ilişib və müdafiə mövqelərini tutsa da, Ukrayna ordusu tədricən Çerniqov istiqamətində irəliləyir.

