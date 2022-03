Azərbaycanlı boksçu ürəktutmadan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Qazaxıstanda yaşayan azərbaycanlı kiq-boks, boks və qaydasız döyüşlə məşğul olmuş və dəfələrlə Qazaxıstan çempionu olmuş idmançı Nurlan Dəmirçi vəfat edib.

1993-cü il təvəllüdlü Dəmirçi martın 23-də ürəktutmadan ölüb. O, bu gün doğuldugu Qax rayonuna gətirilərək dəfn olunacaq.

