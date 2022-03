Ukraynanın Çernobıl bölgəsindəki 31 məntəqədə güclü yanğınlar davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Ətraf Mühitin Mühafizəsi və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, yanğınlara Rusiya ordusunun raket zərbələri və təxribatçı qrupların törətdiyi yanğınlar səbəb olub. Çernobıl Nüvə Stansiyasının yerləşdiyi bölgə peyk görüntüləri ilə izlənilir.

Qeyd edək ki, Çernobılda yerləşən Slavutıç qəsəbəsi ötən gün rusların nəzarəti altına keçib.

