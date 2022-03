Putinin A planı iflasa uğradı: “Zelenskiyə istədiyini verəcəyik” - Ukraynada vəziyyət dəyişir

“Ukraynaya 6 min raket və 25 milyon funt sterlinqlə yanaşı əlavə hərbi yardımlar göstəriləcək və bu yardımlar artırılacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Conson belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyə ehtiyac duyduğu miqdarda və keyfiyyətdə hərbi yardımlar göstəriləcək. Baş nazirin sözlərinə görə, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin A planı iflasa uğradığı üçün rus qüvvələr dinc sakinlərə qarşı hücumları artırıb. “Putinin Ukraynadakı uğursuzluğu sülh və sabitlik üçün həyati önəm daşıyır” - Conson bildirib.

