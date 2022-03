Martın 28-də Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov işgüzar səfərlə Almaniya Federativ Respublikasına yola düşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat xidməti idarəsindən məlumat verilib.

Səfər çərçivəsində nazir Ceyhun Bayramovun ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.