Rus ordusu bu şəhəri tərk etdi - VİDEO

Martın 26-da rus qoşunları Ukraynanın Kiyev vilayətinin Slavutiç kəndini tərk ediblər.

Metbuat.az "Unian"a istinadən xəbər verir ki, Bu barədə şəhər meri Yuri Fomiçev yayımladığı videomüraciətdə bildirib.

O deyib ki, hazırda şəhərdə Ukrayna bayrağı dalğalanır. “Onlar etmək istədikləri işləri gördülər – şəhəri yoxladılar. Bu gün isə hamısı çıxıb getdilər. Hazırda şəhərdə deyillər”.

Yuri Fomiçev rəsmi yerli hakimiyyət orqanlarının işğalçılarla əməkdaşlıq etdiyinə dair məlumatları təkzib edib.

“Biz işğalçılarla əməkdaşlıq etmirik. Bütün problemlərimizi öz gücümüzlə həll edirik. Bizim heç kimin humanitar yardımına ehtiyacımız yoxdur, hər şeyimiz kifayət qədərdir. Ukraynanın bütün şəhər və qəsəbələrindən bizə kömək edirlər”, - Fomiçev bildirib.

Qeyd edək ki, martın 26-da səhər saatlarında rus hərbçiləri Slavutiçə daxil olaraq xəstəxananı ələ keçirib, mer Fomiçevi qaçırıblar. Ardınca Kiyev vilayət hərbi administrasiyası merin azad edildiyi barədə məlumat yayıb.

