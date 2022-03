Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, şəhid general-mayor Polad Həşimovun həyat yoldaşı Ofelya Salmanovaya vəzifə verilib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, o, təhsil naziri Emin Əmrullayevin əmri ilə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsində işə qəbul olunub.

Qeyd edək ki, O. Salmanova ixtisasca riyaziyyat müəlliməsidir və daha əvvəl orta məktəblərdən birində bu fənni tədris edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.